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Стало известно, сколько исторических домов в Петербурге отреставрируют за счет бюджета
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    Стало известно, сколько исторических домов в Петербурге отреставрируют за счет бюджета

    14:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  27 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько исторических домов в Петербурге отреставрируют за счет бюджета

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге будет отреставрировано 262 жилых дома-памятника, которые являются объектами культурного наследия. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, для этого власти города в течение семи лет планируют направить почти 17,4 млрд рублей.

    Список из 262 жилых домов ранее составил Петербургский комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП).

    «Проект предлагает решение вопроса по реставрации фасадов многоквартирных домов объектов культурного наследия в рамках отдельного мероприятия подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт- Петербурге», — указано в сообщении. 

    Финансировать ремонт будут за счет бюджета. Как стало известно, 17,387 млрд рублей будет выделено в период с 2018 по 2024 годы. 

    Напомним, ранее сообщалось, что контору инженера Григория Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска

    Автор: Тимур Румянцев
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