Стало известно, сколько исторических домов в Петербурге отреставрируют за счет бюджета

Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге будет отреставрировано 262 жилых дома-памятника, которые являются объектами культурного наследия. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, для этого власти города в течение семи лет планируют направить почти 17,4 млрд рублей.

Список из 262 жилых домов ранее составил Петербургский комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Проект предлагает решение вопроса по реставрации фасадов многоквартирных домов объектов культурного наследия в рамках отдельного мероприятия подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт- Петербурге», — указано в сообщении.

Финансировать ремонт будут за счет бюджета. Как стало известно, 17,387 млрд рублей будет выделено в период с 2018 по 2024 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что контору инженера Григория Будагова отреставрируют к 125-летию Новосибирска.