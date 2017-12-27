Стало известно, как подорожают проездные для петербургских льготников

Санкт-Петербург, 27 декабря. Стоимость проезда на общественном транспорте для льготных жителей Северной столицы вырастет. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга.

Отмечается, что стоимость единого именного билета с 1 января 2018 года вырастет на 31 рубль и составит 576 рублей.

При этом, добавили в пресс-службе, единый билет, рассчитанный на 90 минут поездок в трамвае, троллейбусе, автобусе и метрополитене подешевеет. Если до новогодних праздников цена проездного составляла 70 рублей, то с нового года его стоимость составит 65 рублей.

Сообщается, что данные нормы были введены в соответствии с распоряжением комитета по тарифам.