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Стало известно, как подорожают проездные для петербургских льготников
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    Стало известно, как подорожают проездные для петербургских льготников

    12:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  27 Декабря 2017
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    Стало известно, как подорожают проездные для петербургских льготников

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Стоимость проезда на общественном транспорте для льготных жителей Северной столицы вырастет. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга.

    Отмечается, что стоимость единого именного билета с 1 января 2018 года вырастет на 31 рубль и составит 576 рублей.

    Стало известно, как подорожают проездные для петербургских льготников

    При этом, добавили в пресс-службе, единый билет, рассчитанный на 90 минут поездок в трамвае, троллейбусе, автобусе и метрополитене подешевеет. Если до новогодних праздников цена проездного составляла 70 рублей, то с нового года его стоимость составит 65 рублей.

    Сообщается, что данные нормы были введены в соответствии с распоряжением комитета по тарифам.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #метро #тариф #транспорт #проездной
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