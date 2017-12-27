Напавший на водителя школьного автобуса задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса, перевозившего детей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел вечером 25 декабря в Невском районе Петербурга. В районе дома № 68 по Октябрьской набережной между водителем автобуса и подозреваемым, который находился за рулем внедорожника Range Rover, произошел конфликт. В результате чего агрессивный мужчина вместе со своей сожительницей набросились на водителя школьного автобуса и нанесли ему многочисленные удары ножом. Отмечается, что группа школьников вместе с учителями и родителями направлялась в Кировск.

Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

Отметим, после нападения Range Rover скрылся с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о мере наказания для водителя иномарки, ему может грозить наказание по статье о покушении на убийство.

Напомним, ранее стало известно, что расследование дела о нападении на водителя автобуса взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.