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Напавший на водителя школьного автобуса задержан в Петербурге
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    Напавший на водителя школьного автобуса задержан в Петербурге

    9:55  27 Декабря 2017  /обновлено: 11:42  27 Декабря 2017
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    Напавший на водителя школьного автобуса задержан в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса, перевозившего детей.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел вечером 25 декабря в Невском районе Петербурга. В районе дома № 68 по Октябрьской набережной между водителем автобуса и подозреваемым, который находился за рулем внедорожника Range Rover, произошел конфликт. В результате чего агрессивный мужчина вместе со своей сожительницей набросились на водителя школьного автобуса и нанесли ему многочисленные удары ножом. Отмечается, что группа школьников вместе с учителями и родителями направлялась в Кировск.

    Водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

    Напавший на водителя школьного автобуса задержан в Петербурге

    Отметим, после нападения Range Rover скрылся с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о мере наказания для водителя иномарки, ему может грозить наказание по статье о покушении на убийство.

    Напомним, ранее стало известно, что расследование дела о нападении на водителя автобуса взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    Автор: Федор Веснин
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    #дети #нападение #петербург #автобус
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