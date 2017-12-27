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Два петербуржца до смерти забили приятеля во время пьяной ссоры
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    Два петербуржца до смерти забили приятеля во время пьяной ссоры

    9:33  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  27 Декабря 2017
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    Два петербуржца до смерти забили приятеля во время пьяной ссоры

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге в ходе пьяной ссоры двое мужчин забили до смерти приятеля.

    Так, 23 декабря из парадной дома по Гражданскому проспекту в Александровскую больницу был доставлен мужчина 1973 года рождения. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой орбиты, закрытый перелом ребер. В тот же день пострадавший скончался.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое подозреваемых 1970 г. р., которые в настоящее время нигде не работают. Установлено, что именно они 23 декабря во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, до смерти забили руками и ногами находившегося в гостях приятеля.

    По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство #петербург
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