Два петербуржца до смерти забили приятеля во время пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге в ходе пьяной ссоры двое мужчин забили до смерти приятеля.

Так, 23 декабря из парадной дома по Гражданскому проспекту в Александровскую больницу был доставлен мужчина 1973 года рождения. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом правой орбиты, закрытый перелом ребер. В тот же день пострадавший скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое подозреваемых 1970 г. р., которые в настоящее время нигде не работают. Установлено, что именно они 23 декабря во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, до смерти забили руками и ногами находившегося в гостях приятеля.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.