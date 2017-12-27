Пьяный украинец забил до смерти сожительницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге выходец из Украины насмерть забил сожительницу.

Как стало известно ФАН, накануне днем в квартире дома по улице Тамбовской сожителем был обнаружен труп петербурженки 1959 года рождения. На ее лице имелись кровоподтеки.

Мужчина 1980 г. р., является гражданином Украины и не имеет регистрации в Петербурге. Он не смог объяснить полицейским обстоятельства случившегося, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан.

Труп женщины доставлен в морг для установления причины смерти.

