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Пьяный украинец забил до смерти сожительницу в Петербурге
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    Пьяный украинец забил до смерти сожительницу в Петербурге

    9:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:17  27 Декабря 2017
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    Пьяный украинец забил до смерти сожительницу в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 декабря. В Петербурге выходец из Украины насмерть забил сожительницу.

    Как стало известно ФАН, накануне днем в квартире дома по улице Тамбовской сожителем был обнаружен труп петербурженки 1959 года рождения. На ее лице имелись кровоподтеки.

    Мужчина 1980 г. р., является гражданином Украины и не имеет регистрации в Петербурге. Он не смог объяснить полицейским обстоятельства случившегося, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина задержан.

    Труп женщины доставлен в морг для установления причины смерти.
     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство #петербуг
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