Стали известны подробности нападения на водителя автобуса с детьми в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Стали известны детали дорожного конфликта на Октябрьской набережной в Петербурге, в ходе которого тяжело пострадал водитель автобуса с детьми. По словам других участников движения, ставших свидетелями ЧП, водитель джипа решил, что автобус нарушил ПДД и неправильно выбрал полосу для движения.

При этом он сам нарушил правила, обогнал автобус и преградил ему дорогу. После этого вышел из иномарки и заставил выйти из автобуса водителя. Очевидцы подчеркивают, что первой на него набросила спутница владельца джипа. «Она первая накинулась на пострадавшего и стала бить его руками. Водитель иномарки пустил в ход нож, а женщина достала из багажника биту. Когда водители из образовавшейся пробки начали сбегаться к месту происшествия, нападавшие скрылись», — уточнил собеседник ФАН.

Как стало известно ранее, по подозрению в нападении разыскивают 44-летнего Ализаде Мустафаева и его спутницу. По данным регионального ГСУ СК РФ, уроженец Азербайджана поссорился с водителем автобуса на Октябрьской набережной, после чего атаковал мужчину с ножом.Активное участие в нападении приняла и спутница Мустафаева. Тяжело ранив водителя, они скрылись на иномарке Land Rover.

В автобусе ехали дети из Кировска. Они направлялись на экскурсию в Музей воды.

В момент конфликта в салоне находилось 24 ребенка, двое родителей и двое учителей. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации.