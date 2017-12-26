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В Сети появились кадры крупной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге
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    В Сети появились кадры крупной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге

    7:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  26 Декабря 2017
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    В Сети появились кадры крупной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 декабря. В Сети появились первые кадры крупной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге.

    Инцидент произошел утром в понедельник. Около 16.00 25 декабря на 49 километре КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки решил объехать пробку по обочине. Он на большой скорости «залетел» под припаркованный на краю проезжей части длинномер.

    В результате ДТП водитель Renault попал в больницу в тяжелом состоянии. Его пассажирка, 36-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте. 

    Как передавал телеканал «360» ранее в Кувандыкском районе Оренбургской области при столкновении большегруза с легковушкой погибли три человека. 

    В Сети появились кадры крупной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
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    #дтп #авария
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