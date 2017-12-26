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Сломанные наушники, подаренные детям на Новый год в Петербурге, заменят
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    Сломанные наушники, подаренные детям на Новый год в Петербурге, заменят

    7:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 7:18  26 Декабря 2017
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    Сломанные наушники, подаренные детям на Новый год в Петербурге, заменят

    Санкт-Петербург, 26 декабря. Сломанные наушники, которые по ошибке подарили петербургским детям с подарками на Новый год, заменят.

    Ранее в подарок детям из неблагополучных семей администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тысячи наушников. Все они были предназначены для iPhone. Выяснилось, что дорогих гаджетов Apple у детей нет, а сами наушники сломаны.

    Как пишет издание «Ридус», на некоторых подарках упаковка была повреждена. Позже стало известно, что бракованными оказались около 10% наушников.

    Отмечается, что сломанные устройства будут заменены. На закупку устройств из бюджета было выделено 4 миллиона рублей.

    Сломанные наушники, подаренные детям на Новый год в Петербурге, заменят

    Автор: Алия Садыкова
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    #наушники #новый год #подарок
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