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Украина
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Происшествия
Водитель иномарки в Петербурге напал с ножом на водителя автобуса с детьми 
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    Водитель иномарки в Петербурге напал с ножом на водителя автобуса с детьми 

    0:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  26 Декабря 2017
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    Водитель иномарки в Петербурге напал с ножом на водителя автобуса с детьми 

    Санкт-Петербург, 26 декабря. Водитель иномарки нанес ножевое ранение водителю автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По имеющимся данным, инцидент произошел на Октябрьской набережной. Пострадавший управлял автобусом, в салоне которого находились дети. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. Дети были доставлены в администрацию Невского района Петербурга.

    «Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания», — цитирует РИА Новости.

    Накануне сообщалось о страшном ДТП в Москве, в результате которого погибли четыре человека. Рейсовый автобус въехал в толпу людей в подземном переходе. Воперки утверждениям водителя, эксперты пришли к выводу, что он не пытался тормозить, — пишет «Ура.ру».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #дети #петербург #автобус #водитель
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