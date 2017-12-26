Водитель иномарки в Петербурге напал с ножом на водителя автобуса с детьми 

Санкт-Петербург, 26 декабря. Водитель иномарки нанес ножевое ранение водителю автобуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным, инцидент произошел на Октябрьской набережной. Пострадавший управлял автобусом, в салоне которого находились дети. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. Дети были доставлены в администрацию Невского района Петербурга.

«Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания», — цитирует РИА Новости.

Накануне сообщалось о страшном ДТП в Москве, в результате которого погибли четыре человека. Рейсовый автобус въехал в толпу людей в подземном переходе. Воперки утверждениям водителя, эксперты пришли к выводу, что он не пытался тормозить, — пишет «Ура.ру».