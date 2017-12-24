Петербуржцев предупредили о надвигающихся холодах

Санкт-Петербург, 24 декабря. Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 25 декабря ситуация на дорогах может осложниться из-за гололеда. В ночь на понедельник ожидается небольшой снег.

Скорость ветра ночью может достигнуть 10 метров в секунду, днем — до 7 метров в секунду. Ночью температура опуститься до — 6, в течение дня температура будет от -3 до -5 градусов. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.