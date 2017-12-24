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Петербуржцев предупредили о надвигающихся холодах
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    Петербуржцев предупредили о надвигающихся холодах

    22:35  24 Декабря 2017  /обновлено: 22:36  24 Декабря 2017
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    Петербуржцев предупредили о надвигающихся холодах

    Санкт-Петербург, 24 декабря. Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, 25 декабря ситуация на дорогах может осложниться из-за гололеда. В ночь на понедельник ожидается небольшой снег.

    Петербуржцев предупредили о надвигающихся холодах

    Скорость ветра ночью может достигнуть 10 метров в секунду, днем — до 7 метров в секунду. Ночью температура опуститься до — 6, в течение дня температура будет от -3 до -5 градусов. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дорогах.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #погода #санкт-петербург
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