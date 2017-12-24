Санкт-Петербург, 24 декабря. В воскресенье представители ЦИК посетили акцию на Марсовом поле в Петербурге, где сегодня устроили сбор подписей в поддержку незаконного участия Алексея Навального в выборах президента России.

Как сообщает корреспондент ФАН, представители ЦИК подходили к «столам регистрации», установленным на Марсовом поле сторонниками Навального, и, не вмешиваясь в происходящее, фотографировали паспорта тех, кто занимался регистрацией. На месте также присутствовали сотрудники полиции, которые также никак не препятствовали происходящему на Марсовом поле.

Прибывающих на площадь встречали волонтеры, которые спрашивали всех «вы на мероприятие?» и отправляли в очереди к столам регистрации.

В настоящее время мероприятие завершается, собравшиеся покидают Марсово поле.

Отметим, как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, в соответствии с законом Российской Федерации, блогер Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах по причине судимости. Напомним, он был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ по делу «Кировлеса».

Напомним, 24 декабря на Марсовом поле патриотическую акцию провели представители НОД.