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Представители ЦИК посетили акцию на Марсовом поле
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    Представители ЦИК посетили акцию на Марсовом поле

    14:37  24 Декабря 2017  /обновлено: 14:37  24 Декабря 2017
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    В Петербурге сторонники собрали 1747 голосов за «выдвижение» Навального в президенты

    Санкт-Петербург, 24 декабря. В воскресенье представители ЦИК посетили акцию на Марсовом поле в Петербурге, где сегодня устроили сбор подписей в поддержку незаконного участия Алексея Навального в выборах президента России.

    Как сообщает корреспондент ФАН, представители ЦИК подходили к «столам регистрации», установленным на Марсовом поле сторонниками Навального, и, не вмешиваясь в происходящее, фотографировали паспорта тех, кто занимался регистрацией. На месте также присутствовали сотрудники полиции, которые также никак не препятствовали происходящему на Марсовом поле. В Петербурге сторонники собрали 1747 голосов за «выдвижение» Навального в президенты

    Прибывающих на площадь встречали волонтеры, которые спрашивали всех «вы на мероприятие?» и отправляли в очереди к столам регистрации.

    В настоящее время мероприятие завершается, собравшиеся покидают Марсово поле.

    Представители ЦИК посетили акцию на Марсовом поле

    Отметим, как ранее отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, в соответствии с законом Российской Федерации, блогер Навальный не имеет права участвовать в президентских выборах по причине судимости. Напомним, он был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ по делу «Кировлеса».

    Напомним, 24 декабря на Марсовом поле патриотическую акцию провели представители НОД.

     

    Автор: Евгения Авраменко
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    #петербург #цик #марсово поле
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