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Россия
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Общество
НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина
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    НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина

    12:53  24 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  24 Декабря 2017
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    НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина

    Санкт-Петербург, 24 декабря. Члены российского Национально-освободительного движения пришли на Марсово поле в Петербурге и включили ролики с выступлением президента России Владимира Путина. 

    Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, патриотическая акция проходит под слова российского лидера о том, что «политическая борьба не может проходить без участия народа». Над Марсовом полем развеваются оранжево-черные флаги.

    НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина

    Отметим, мероприятие представителей НОД проходит на Марсовом параллельно с акцией сторонников Алексея Навального, которые 24 декабря устроили сбор подписей в поддержку незаконного участия блогера в выборах президента России.

    НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина

    Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин ранее объявил о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.   

    Согласно информации, представленной фондом «Общественное мнение», более 65% россиян на предстоящих выборах готовы отдать свой голос за российского лидера Владимира Путина.

    Автор: Евгения Авраменко
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    #путин #петербург #выборы-2018 #марсово поле #нод
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