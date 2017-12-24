НОД устроил на Марсовом поле патриотическую акцию под речь Путина

Санкт-Петербург, 24 декабря. Члены российского Национально-освободительного движения пришли на Марсово поле в Петербурге и включили ролики с выступлением президента России Владимира Путина.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, патриотическая акция проходит под слова российского лидера о том, что «политическая борьба не может проходить без участия народа». Над Марсовом полем развеваются оранжево-черные флаги.

Отметим, мероприятие представителей НОД проходит на Марсовом параллельно с акцией сторонников Алексея Навального, которые 24 декабря устроили сбор подписей в поддержку незаконного участия блогера в выборах президента России.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин ранее объявил о том, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Согласно информации, представленной фондом «Общественное мнение», более 65% россиян на предстоящих выборах готовы отдать свой голос за российского лидера Владимира Путина.