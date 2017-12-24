Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Общество
Главный Дед Мороз России провел забег коллег в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главный Дед Мороз России провел забег коллег в Петербурге

    7:46  24 Декабря 2017  /обновлено: 7:47  24 Декабря 2017
    290

    Главный Дед Мороз России провел забег коллег в Петербурге

    Петербург, 24 декабря. По улицам Петербурга под предводительством главного Деда Мороза страны прошел «забег Дедов Морозов».

    Если быть точнее, то бежали по городским улицам все желающие в возрасте от 4 до 80 лет. При этом, чтобы стать участником забега, надо было обязательно облачиться в костюм новогоднего волшебника.

    Впрочем, как сообщает телеканал «78», программа визита в Петербург Деда Мороза из Великого Устюга не ограничилась только проведением забега. До этого маг посетил рождественские книжные аллеи и зажег главную елку города - на Дворцовой площади. 

    Главный Дед Мороз России провел забег коллег в Петербурге

    Кроме того, главный Дед Мороз Российской Федерации посетил пациентов Первой детской городской больницы и наведался к ребятам из детского дома.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #дед мороз
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть