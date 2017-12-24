Главный Дед Мороз России провел забег коллег в Петербурге

Петербург, 24 декабря. По улицам Петербурга под предводительством главного Деда Мороза страны прошел «забег Дедов Морозов».

Если быть точнее, то бежали по городским улицам все желающие в возрасте от 4 до 80 лет. При этом, чтобы стать участником забега, надо было обязательно облачиться в костюм новогоднего волшебника.

Впрочем, как сообщает телеканал «78», программа визита в Петербург Деда Мороза из Великого Устюга не ограничилась только проведением забега. До этого маг посетил рождественские книжные аллеи и зажег главную елку города - на Дворцовой площади.

Кроме того, главный Дед Мороз Российской Федерации посетил пациентов Первой детской городской больницы и наведался к ребятам из детского дома.