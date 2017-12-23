Станция метро «Лесная» открылась после года ремонта в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Станция «Лесная» красной линии петербургского метрополитена открылась после года ремонта.

За это время на станции была заменена система водоотведения, улучшена защита от протечек над зоной эскалатора, а также модернизирована система вентиляции. Кроме того, станция была оборудована специальными входами и выходами для инвалидов. Изменения коснулись и системы безопасности. Теперь за движением пассажиров будут следить камеры с функцией распознавания лиц.

В честь открытия «Лесной» 23 декабря в вестибюле проведут концерт классической музыки. Напомним, что станция «Лесная» была закрыта на ремонт 28 января. Во время ремонта наземный транспорт, останавливающийся возле метро, ходил с уменьшенными интервалами.