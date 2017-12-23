Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Общество
Станция метро «Лесная» открылась после года ремонта в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Станция метро «Лесная» открылась после года ремонта в Петербурге

    16:49  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  23 Декабря 2017
    603

    Станция метро «Лесная» открылась после года ремонта в Петербурге

    Санкт-Петербург, 23 декабря. Станция «Лесная» красной линии петербургского метрополитена открылась после года ремонта.

    За это время на станции была заменена система водоотведения, улучшена защита от протечек над зоной эскалатора, а также модернизирована система вентиляции. Кроме того, станция была оборудована специальными входами и выходами для инвалидов. Изменения коснулись и системы безопасности. Теперь за движением пассажиров будут следить камеры с функцией распознавания лиц.

    В честь открытия «Лесной» 23 декабря в вестибюле проведут концерт классической музыки. Напомним, что станция «Лесная» была закрыта на ремонт 28 января. Во время ремонта наземный транспорт, останавливающийся возле метро, ходил с уменьшенными интервалами.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #метро #открытие #лесная
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть