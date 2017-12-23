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Убийца 10-летнего мальчика в Отрадном признал вину и извинился перед родителями
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    Убийца 10-летнего мальчика в Отрадном признал вину и извинился перед родителями

    10:16  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:17  23 Декабря 2017
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    Убийца 10-летнего мальчика в Отрадном признал вину и извинился перед родителями

    Санкт-Петербург, 23 декабря. В Петербурге состоялось судебное заседание по делу об убийстве 10-летнего школьника в поселке Отрадный Ленинградской области.

    Александр Георгиевский, подозреваемый в зверском убийстве 10-летнего мальчика в октябре этого года, в зале суда полностью признал вину, пошел на сотрудничество со следствием, а также извинился перед родителями. Об этом сообщает «Ньюинформ» со ссылкой на адвоката подсудимого. Однако не уточняется, чьим родителям были адресованы извинения.

    Ближайшие 60 дней мужчина проведет в СИЗО. По данным СМИ, ему грозит пожизненное заключение.

    Напомним, ранее сообщалось, что мужчина уже был неоднократно судим, а также с 14 лет отбывал сроки за убийство и сексуальное насилие. Каждый раз он был освобожден досрочно за хорошее поведение. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #убийство #ребенок
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