Жильцов аварийного дома в Петербурге эвакуировали из-за огромной трещины в стене

Санкт-Петербург, 23 декабря. В Северной столице жильцов двух квартир в доме на Некрасова эвакуировали из-за огромной трещины в стене.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, здание находится под угрозой обрушения. В целях безопасности жильцам предложили временно разместиться в маневренном фонде. В субботу, 23 декабря, эвакуированные жильцы смогут переселиться во временные квартиры.

В настоящее время эксперты оценивают масштабы разрушения строения.