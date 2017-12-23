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Жильцов аварийного дома в Петербурге эвакуировали из-за огромной трещины в стене
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    Жильцов аварийного дома в Петербурге эвакуировали из-за огромной трещины в стене

    9:04  23 Декабря 2017  /обновлено: 9:04  23 Декабря 2017
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    Жильцов аварийного дома в Петербурге эвакуировали из-за огромной трещины в стене

    Санкт-Петербург, 23 декабря. В Северной столице жильцов двух квартир в доме на Некрасова эвакуировали из-за огромной трещины в стене. 

    Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, здание  находится под угрозой обрушения. В целях безопасности жильцам предложили временно разместиться в маневренном фонде. В субботу, 23 декабря, эвакуированные жильцы смогут переселиться во временные квартиры.

    В настоящее время эксперты оценивают масштабы разрушения строения. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #эвакуация #аварийное жилье #расселение
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