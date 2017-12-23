Три станции метро будут сданы в Петербурге к маю 2018 года

Петербург, 23 декабря. К маю будущего года в Петербурге будут сданы сразу три новые станции метро - «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная».

Информацию об этом распространил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, добавив, что еще ранее – в мае должны быть достроены станции «Беговая» и «Новокрестовская».

По словам чиновника, работы, которые были запланированные на 2017 год, профинансированы, в результате сумма затрат составила чуть более 3,7 миллиардов рублей.

При этом, как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», по строительно-монтажным работам «Метрострой» отстает: компания освоила только около 4,7 млрд рублей из почти 5,5 млрд выделенных средств.