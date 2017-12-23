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Три станции метро будут сданы в Петербурге к маю 2018 года
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    Три станции метро будут сданы в Петербурге к маю 2018 года

    7:53  23 Декабря 2017  /обновлено: 7:54  23 Декабря 2017
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    Три станции метро будут сданы в Петербурге к маю 2018 года

    Петербург, 23 декабря. К маю будущего года в Петербурге будут сданы сразу три новые станции метро - «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная».

    Информацию об этом распространил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, добавив, что еще ранее – в мае должны быть достроены станции «Беговая» и «Новокрестовская».

    По словам чиновника, работы, которые были запланированные на 2017 год, профинансированы, в результате сумма затрат составила чуть более 3,7 миллиардов рублей.

    При этом, как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», по строительно-монтажным работам «Метрострой» отстает: компания освоила только около 4,7 млрд рублей из почти 5,5 млрд выделенных средств.

    Автор: Константин Терехов
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    #петербург #метро
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