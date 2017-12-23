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Дамбу в Петербурге закроют в субботу из-за угрозы наводнения
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    Дамбу в Петербурге закроют в субботу из-за угрозы наводнения

    7:50  23 Декабря 2017  /обновлено: 7:50  23 Декабря 2017
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    Дамбу в Петербурге закроют в субботу из-за угрозы наводнения

    Санкт-Петербург, 23 декабря. Дирекция комплекса защитных сооружений готовится закрыть дамбу 23 декабря из-за угрозы поднятия воды на 13 см выше уровня наводнения.

    О разработанном плане маневрирования затворов сообщает пресс-служба дирекции. Окончательное решение о закрытии дамбы примет ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

    Такие меры связаны «с неблагоприятными погодными условиями и прогнозом повышения уровня воды в Петербурге до отметки +174 см». Как отмечают специалисты, наводнение фиксируются при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см. 

    Ожидается, что акватория Невской губы будет перекрыта в период с 10:00 23 декабря до 05:57 24 декабря. Однако специалисты предупреждают, что планы могут корректироваться в соответствии с погодными условиями.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #петербург #дамба
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