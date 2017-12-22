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Сильнейшая метель в выходные утопит Петербург в снегу
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    Сильнейшая метель в выходные утопит Петербург в снегу

    18:15  22 Декабря 2017  /обновлено: 18:16  22 Декабря 2017
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    Сильнейшая метель в выходные утопит Петербург в снегу

    Санкт-Петербург, 22 декабря. Сильный снегопад и гололед ожидаются в Петербурге в предстоящие выходные. В региональном управлении МЧС РФ петербуржцев предупредили о сильном снеге и метели, а также ветре порывами до 18 м/с.

    На дорогах ожидается гололедица. Жителей города призвали быть внимательными и осторожными. 24 декабря снегопад ожидается в течение всего дня. Температура воздуха будет держаться на нулевой отметке, по ночам ожидается легкий мороз.

    Ожидается, что предстоящие выходные станут испытанием, как для автомобилистов, так и для коммунальщиков.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #погода #петербург #снег #гололед #метель
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