Сильнейшая метель в выходные утопит Петербург в снегу

Санкт-Петербург, 22 декабря. Сильный снегопад и гололед ожидаются в Петербурге в предстоящие выходные. В региональном управлении МЧС РФ петербуржцев предупредили о сильном снеге и метели, а также ветре порывами до 18 м/с.

На дорогах ожидается гололедица. Жителей города призвали быть внимательными и осторожными. 24 декабря снегопад ожидается в течение всего дня. Температура воздуха будет держаться на нулевой отметке, по ночам ожидается легкий мороз.

Ожидается, что предстоящие выходные станут испытанием, как для автомобилистов, так и для коммунальщиков.