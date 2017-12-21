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Украина
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Полиция задержала «минера» библиотеки в Ленобласти
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    Полиция задержала «минера» библиотеки в Ленобласти

    9:12  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:13  21 Декабря 2017
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    Полиция задержала «минера» библиотеки в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана, который «заминировал» здание библиотеки в Тихвине. Инцидент произошел 20 декабря.

    После звонка с сообщением о заложенной в библиотеке бомбе на место выехал наряд полиции. Всего из издания было эвакуировано 160 человек, сообщает источник Федерального агентства новостей. К счастью, никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

    Оперативникам удалось установить личность «лжетеррориста». Им оказался неработающий мужчина 1972 года рождения. Он был задержан по месту жительства. По факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #минирование
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