Полиция задержала «минера» библиотеки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали хулигана, который «заминировал» здание библиотеки в Тихвине. Инцидент произошел 20 декабря.

После звонка с сообщением о заложенной в библиотеке бомбе на место выехал наряд полиции. Всего из издания было эвакуировано 160 человек, сообщает источник Федерального агентства новостей. К счастью, никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Оперативникам удалось установить личность «лжетеррориста». Им оказался неработающий мужчина 1972 года рождения. Он был задержан по месту жительства. По факту возбуждено уголовное дело.