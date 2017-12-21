Педофил два месяца развращал семиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 декабря. Петербургские правоохранители задержали педофила, который на протяжении двух месяцев развращал семиклассницу.

Как стало известно ФАН, гражданин Белоруссии 1981 года рождения, работающий рабочим в ООО «Самсон», а также не имеющий регистрации в Петербурге и Ленобласти, совершал развратные действия в отношении девочки 2004 года рождения, ученицы 7 класса.

В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий в условиях СИЗО опергруппой ОУР УМВД данный мужчина был дополнительно изобличен в совершении в период с 01.08.2017 до 26.10.2017 у дома 91 по улице Ленсовета развратных действий в отношении этой же девочки.

СО по Московскому району ГСУ СК РФ по СПб возбуждено уголовное дело по ст. 135 ч. 2 УК РФ.