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Россия
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Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада
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    Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада

    22:44  20 Декабря 2017  /обновлено: 22:44  20 Декабря 2017
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    Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада

    Санкт-Петербург, 20 декабря. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за приближающегося снегопада.

    Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству, снегопад начнется в ночь на четверг. В связи с этим на улицы города выведут более 500 снегоуборочных машин. Утром количество машин увеличат как минимум до 700.

    Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада

    Улицы города будут расчищать от снега, чтобы у переходов и машин не возникло проблем с передвижением. Дороги также обработают специальной песко-соляной смесью.

    Утром высота сугробов может достигнуть 7-15 сантиметров. Власти Петербурга просят жителей города быть внимательнее из-за ухудшения погодных условий.

    Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #погода #санкт-петербург #снегопад
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