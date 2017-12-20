Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за приближения снегопада

Санкт-Петербург, 20 декабря. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за приближающегося снегопада.

Как сообщили в пресс-службе петербургского комитета по благоустройству, снегопад начнется в ночь на четверг. В связи с этим на улицы города выведут более 500 снегоуборочных машин. Утром количество машин увеличат как минимум до 700.

Улицы города будут расчищать от снега, чтобы у переходов и машин не возникло проблем с передвижением. Дороги также обработают специальной песко-соляной смесью.

Утром высота сугробов может достигнуть 7-15 сантиметров. Власти Петербурга просят жителей города быть внимательнее из-за ухудшения погодных условий.