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Цирк Петербурга представил новогоднее шоу «Королевство волшебных зеркал»
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    Цирк Петербурга представил новогоднее шоу «Королевство волшебных зеркал»

    18:00  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:00  20 Декабря 2017
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    Цирк Петербурга представил новогоднее шоу «Королевство волшебных зеркал»

    Санкт-Петербург, 20 декабря. Большой Санкт–Петербургский цирк представил новогоднюю программу «Королевство волшебных зеркал», в которой участвуют лучшие цирковые артисты из Германии, Италии, Ирландии, Польши.

    Петербуржцев и гостей города на новогодние праздники приглашает Большой Санкт-Петербургский цирк. Воздушные акробаты исполнят невероятные пируэты, клоуны развеселят зрителей, дрессировщики покажут лучшие трюки с животными, а добрые волшебники удивят детей фокусами. 

    На встречу с Принцессой Цирка придут Дед Мороз и Снегурочка. Артисты цирка из стран Европы вместе со зрителями отправятся в увлекательное новогоднее путешествие. 

    Цирк Петербурга представил новогоднее шоу «Королевство волшебных зеркал»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #цирк
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