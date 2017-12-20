Цирк Петербурга представил новогоднее шоу «Королевство волшебных зеркал»

Санкт-Петербург, 20 декабря. Большой Санкт–Петербургский цирк представил новогоднюю программу «Королевство волшебных зеркал», в которой участвуют лучшие цирковые артисты из Германии, Италии, Ирландии, Польши.

Петербуржцев и гостей города на новогодние праздники приглашает Большой Санкт-Петербургский цирк. Воздушные акробаты исполнят невероятные пируэты, клоуны развеселят зрителей, дрессировщики покажут лучшие трюки с животными, а добрые волшебники удивят детей фокусами.

На встречу с Принцессой Цирка придут Дед Мороз и Снегурочка. Артисты цирка из стран Европы вместе со зрителями отправятся в увлекательное новогоднее путешествие.