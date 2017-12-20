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Политика
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Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе метрополитена Петербурга
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    Прокуратура выявила нарушения в работе метрополитена Петербурга

    11:59  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  20 Декабря 2017
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    Прокуратура выявила нарушения в работе метрополитена Петербурга

    Санкт-Петербург, 20 декабря. Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения по результатам проверки соблюдения норм и требований закона при эксплуатации подвижного состава и эскалаторов петербургского метро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы. 

    По данным ведомства, прокурорская проверка выявила отклонения с требованиями закона технической документации, устанавливающей проведение ремонтных работ подвижного состава.

    Кроме того, были выявлены нарушения требований закона при использовании эскалаторов метро и несоответствующее ведение учета проверки знаний сотрудников, отвечающих за ремонтные работы.

    Прокуратура выявила нарушения в работе метрополитена Петербурга

    По результатам проверки в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина внесено представление о ликвидации нарушений. 

    Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело по фактам нарушений при эксплуатации эскалаторов метрополитена.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #метро #эскалатор #прокуратура #ремонт
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