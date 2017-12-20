Прокуратура выявила нарушения в работе метрополитена Петербурга

Санкт-Петербург, 20 декабря. Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения по результатам проверки соблюдения норм и требований закона при эксплуатации подвижного состава и эскалаторов петербургского метро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

По данным ведомства, прокурорская проверка выявила отклонения с требованиями закона технической документации, устанавливающей проведение ремонтных работ подвижного состава.

Кроме того, были выявлены нарушения требований закона при использовании эскалаторов метро и несоответствующее ведение учета проверки знаний сотрудников, отвечающих за ремонтные работы.

По результатам проверки в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина внесено представление о ликвидации нарушений.

Также в отношении должностного лица возбуждено административное дело по фактам нарушений при эксплуатации эскалаторов метрополитена.