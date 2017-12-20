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ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло в Великих Луках
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Педофил развратил семиклассницу в парадной дома в Петербурге
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    Педофил развратил семиклассницу в парадной дома в Петербурге

    9:14  20 Декабря 2017  /обновлено: 9:14  20 Декабря 2017
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    Педофил развратил семиклассницу в парадной дома в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 декабря. Педофил развратил школьницу в парадной дома в Петербурге.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено 14 декабря в Кировском районе Петербурга. Злоумышленник напал на девочку 2003 года рождения в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова и совершил в отношении нее развратные действия. Отмечается, что преступление было совершено днем — около 17.00. 

    С заявлением в правоохранительные органы обратился отец школьницы.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #изнасилование #школьница
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