Педофил развратил семиклассницу в парадной дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 декабря. Педофил развратил школьницу в парадной дома в Петербурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, преступление было совершено 14 декабря в Кировском районе Петербурга. Злоумышленник напал на девочку 2003 года рождения в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова и совершил в отношении нее развратные действия. Отмечается, что преступление было совершено днем — около 17.00.

С заявлением в правоохранительные органы обратился отец школьницы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.