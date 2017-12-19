Полтавченко заявил о сокращении числа детей-сирот в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 декабря. За последние пять лет в Петербурге значительно уменьшилось число сирот, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

По его словам, число детей-сирот сократилось в 1,7 раз. Полтавченко также отметил рост числа усыновленных детей, а также взятых под опеку и попечительство приемными семьями.