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Политика
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Общество
Полтавченко заявил о сокращении числа детей-сирот в Петербурге
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    Полтавченко заявил о сокращении числа детей-сирот в Петербурге

    18:42  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:43  19 Декабря 2017
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    Полтавченко заявил о сокращении числа детей-сирот в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 декабря. За последние пять лет в Петербурге значительно уменьшилось число сирот, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

    По его словам, число детей-сирот сократилось в 1,7 раз. Полтавченко также отметил рост числа усыновленных детей, а также взятых под опеку и попечительство приемными семьями.

    «Ситуация такова, что мы уже закрываем детские дома», — цитирует губернатора «ФедералПресс».

    Автор: Алексей Громов
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