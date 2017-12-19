В Петербурге на два месяца ограничат проезд по Обуховскому мосту

Санкт-Петербург, 19 декабря. С 21 декабря в Петербурге вступят в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

На два месяца будет ограничено движение транспорта по Обуховскому мосту. До 30 декабря частично перекроют проезд по Лермонтовскому проспекту и проспекту Римского-Корсакова в районе дома № 24.

Проведение плановых работ по реконструкции тепловой сети до 3 февраля будущего года ограничит проезд автотранспорта по 6-7 линиям Васильевского острова от Малого проспекта к Среднему.

Кроме того, до 31 декабря продолжатся работы по ремонту трамвайных путей на проспекте Наставников. Из-за этого по проспекту влоть до Нового года не проехать от Хасанской улицы до проспекта Косыгина.