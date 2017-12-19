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В Петербурге на два месяца ограничат проезд по Обуховскому мосту
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    В Петербурге на два месяца ограничат проезд по Обуховскому мосту

    18:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:49  19 Декабря 2017
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    В Петербурге на два месяца ограничат проезд по Обуховскому мосту

    Санкт-Петербург, 19 декабря. С 21 декабря в Петербурге вступят в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    На два месяца будет ограничено движение транспорта по Обуховскому мосту. До 30 декабря частично перекроют проезд по Лермонтовскому проспекту и проспекту Римского-Корсакова в районе дома № 24. 

    Проведение плановых работ по реконструкции тепловой сети до 3 февраля будущего года ограничит проезд автотранспорта по 6-7 линиям Васильевского острова от Малого проспекта к Среднему.

    Кроме того, до 31 декабря продолжатся работы по ремонту трамвайных путей на проспекте Наставников. Из-за этого по проспекту влоть до Нового года не проехать от Хасанской улицы до проспекта Косыгина. 

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #ремонт #ограничения движения
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