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Пассажирский поезд протаранил фуру в Чувашии, есть пострадавшие
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    Пассажирский поезд протаранил фуру в Чувашии, есть пострадавшие

    16:56  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  19 Декабря 2017
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    Пассажирский поезд протаранил фуру в Чувашии, есть пострадавшие

    Чебоксары, 19 декабря. Пассажирский поезд, следовавший из Чебоксар в Петербург, протаранил застрявшую на переезде фуру в Чувашии.  Как стало известно ФАН, ДТП произошло сегодня в 13.56 на управляемом переезде в Нижних Кунашах Цивильского района республики.

    По данным источника, водитель проехал на красный свет. Сам мужчина заявил, что просто не успел затормозить. «Перееезд управляемый, водитель проехал на красный свет», — уточнил источник.

    В результате ДТП пострадали два человека. У них диагностировали ушибы мягких тканей рук, госпитализация не понадобилась. Известно, что в Северную столицу поезд придет без опозданий.

    Автор: Алексей Громов
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