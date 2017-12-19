Пассажирский поезд протаранил фуру в Чувашии, есть пострадавшие

Чебоксары, 19 декабря. Пассажирский поезд, следовавший из Чебоксар в Петербург, протаранил застрявшую на переезде фуру в Чувашии. Как стало известно ФАН, ДТП произошло сегодня в 13.56 на управляемом переезде в Нижних Кунашах Цивильского района республики.

По данным источника, водитель проехал на красный свет. Сам мужчина заявил, что просто не успел затормозить. «Перееезд управляемый, водитель проехал на красный свет», — уточнил источник.

В результате ДТП пострадали два человека. У них диагностировали ушибы мягких тканей рук, госпитализация не понадобилась. Известно, что в Северную столицу поезд придет без опозданий.