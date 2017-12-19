Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной
Россия
Полтавченко представил правительству своего «арктического» заместителя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полтавченко представил правительству своего «арктического» заместителя

    14:11  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  19 Декабря 2017
    571

    Полтавченко представил правительству своего «арктического» заместителя

    Санкт-Петербург, 19 декабря. На заседании правительства Петербурга глава города Георгий Полтавченко представил своего нового заместителя – Михаила Кучерявого.

    Кучерявый будет заниматься проблемами природопользования и охраны окружающей среды, а также курировать вопросы, связанные с реализацией госпрограммы развития Арктики. До этого он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области.

    Полтавченко представил правительству своего «арктического» заместителя

    Напомним, в конце сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что город может стать центром управления арктической зоной. По словам Полтавченко, разработка шельфовых и морских месторождений нефти является одним из приоритетных направлений развития для Российской Федерации.

    «Наш город внес большой вклад в исследование Арктики и Северного морского пути»,  — объяснил глава Петербурга.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #арктика #петербург #полтавченко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть