Полтавченко представил правительству своего «арктического» заместителя

Санкт-Петербург, 19 декабря. На заседании правительства Петербурга глава города Георгий Полтавченко представил своего нового заместителя – Михаила Кучерявого.

Кучерявый будет заниматься проблемами природопользования и охраны окружающей среды, а также курировать вопросы, связанные с реализацией госпрограммы развития Арктики. До этого он занимал пост вице-губернатора Ленинградской области.

Напомним, в конце сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что город может стать центром управления арктической зоной. По словам Полтавченко, разработка шельфовых и морских месторождений нефти является одним из приоритетных направлений развития для Российской Федерации.