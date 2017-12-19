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Общество
Систему QR-кодов внедрят на выборах-2018 в Петербурге
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    Систему QR-кодов внедрят на выборах-2018 в Петербурге

    13:38  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  19 Декабря 2017
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    Систему QR-кодов внедрят на выборах-2018 в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Систему QR-кодов внедрят на президентских выборах 2018 года в Петербурге. Таким способом удастся избежать ряда технических ошибок, а также ускорить подсчет голосов.

    Всего в Петербурге будут приняты 30 избирательных комиссий, для которых будут закреплены 1880 участков для голосования. Будут организованны временные станции в судах, медицинских учреждениях, в аэропорту или на вокзалах, сообщает интернет-издание «Инфореактор».

    Кроме того, также будут созданы временные участки: 48 — в местах временного пребывания (следственных изоляторах, в медицинских учреждениях, в аэропортах и вокзалах, и один участок для лиц без определенного места жительства), 90 — на судах, находящихся в день голосования в плавании и полярных станциях.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #выборы-2018
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