Стало известно, когда откроется станция метро «Лесная»

Санкт-Петербург, 19 декабря. Станция метро «Лесная» откроет свои двери для пассажиров 23 декабря 2017 года, сообщили представители петербургского метрополитена.

Напомним, что станция была закрыта на капремонт с 28 января 2017 года. За 11 месяцев «Лесная» практически полностью обновилась: ремонтники установили новые водоотводящие зонты из композиторных материалов, заменили несущие конструкции, ликвидировали все течи, передают региональные СМИ.

В вестибюле также установили новые стеклопакеты и современные турникеты.

Ожидается, что после проведения чемпионата мира по футболу будет закрыта на ремонт стация «Академическая». В 2019 году ожидается капремонт «Маяковской».