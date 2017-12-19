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Стало известно, когда откроется станция метро «Лесная»
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    Стало известно, когда откроется станция метро «Лесная»

    13:14  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:15  19 Декабря 2017
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    Стало известно, когда откроется станция метро «Лесная»

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Станция метро «Лесная» откроет свои двери для пассажиров 23 декабря 2017 года, сообщили представители петербургского метрополитена.

    Напомним, что станция была закрыта на капремонт с 28 января 2017 года. За 11 месяцев «Лесная» практически полностью обновилась: ремонтники установили новые водоотводящие зонты из композиторных материалов, заменили несущие конструкции, ликвидировали все течи, передают региональные СМИ.

    В вестибюле также установили новые стеклопакеты и современные турникеты.

    Ожидается, что после проведения чемпионата мира по футболу будет закрыта на ремонт стация «Академическая». В 2019 году ожидается капремонт «Маяковской».

     

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #метро #ремонт
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