Полиция искала террористов с автоматами на станции метро «Академическая» в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 декабря. Неизвестный злоумышленник заставил сотрудников полиции минувшей ночью разыскивать «террористов» с автоматами, которые якобы заложили бомбу на станции метро «Академическая» в Петербурге.

По имеющимся данным, в минувший понедельник в полицию позвонил неизвестный «шутник», который сообщил о заложенном взрывном устройстве на станции метрополитена «Академическая».

На тот момент вестибюль был закрыт на вход и выход. Сотрудники полиции проверили станцию метро, а затем и квартиру, в которой якобы жили «террористы».

По словам диспетчера, мужчина сообщил о готовящемся террористическом акте и вооруженных людях, которые вышли из квартиры по Гражданскому проспекту, пишет «Политэксперт».

В итоге оказалось, что неизвестный указал несуществующий адрес.

На данный момент полиция ищет «шутника».