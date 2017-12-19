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Полиция искала террористов с автоматами на станции метро «Академическая» в Петербурге
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    Полиция искала террористов с автоматами на станции метро «Академическая» в Петербурге

    11:01  19 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  19 Декабря 2017
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    Полиция искала террористов с автоматами на станции метро «Академическая» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Неизвестный злоумышленник заставил сотрудников полиции минувшей ночью разыскивать «террористов» с автоматами, которые якобы заложили бомбу на станции метро «Академическая» в Петербурге. 

    По имеющимся данным, в минувший понедельник в полицию позвонил неизвестный «шутник», который сообщил о заложенном взрывном устройстве на станции метрополитена «Академическая».

    На тот момент вестибюль был закрыт на вход и выход. Сотрудники полиции проверили станцию метро, а затем и квартиру, в которой якобы жили «террористы».

    По словам диспетчера, мужчина сообщил о готовящемся террористическом акте и вооруженных людях, которые вышли из квартиры по Гражданскому проспекту, пишет «Политэксперт»

    В итоге оказалось, что неизвестный указал несуществующий адрес.

    Полиция искала террористов с автоматами на станции метро «Академическая» в ПетербургеНа данный момент полиция ищет «шутника».

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #метро #террорист #академическая
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