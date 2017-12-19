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Петербургская полиция поймала педофила из Узбекистана
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    Петербургская полиция поймала педофила из Узбекистана

    9:43  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:43  19 Декабря 2017
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    Петербургская полиция поймала педофила из Узбекистана

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Сотрудники петербургской полиции задержали педофила из Узбекистана.

    По данным Федерального агентства новостей, в минувший понедельник в 18.45 в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали гражданина Узбекистана 1990 года рождения, подозреваемого в педофилии.

    Отмечается, что в Петербурге и Ленинградской области обвиняемый не зарегистрирован.

    Петербургская полиция поймала педофила из Узбекистана

    В настоящее время злоумышленника взяли под стражу. Сотрудники полиции сообщили о задержании узбекским коллегам, которые выступили инициаторами розыска.

    Напомним, в начале декабря педофила из Прикамья приговорили к 17 годам тюрьмы.

    Автор: Дана Балан
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    #узбекистан #петербург #полиция
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