Рейды по обнаружению контрафактной пиротехники начались в Москве

Москва, 10 декабря. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций совместно с полицией и активистами общественной организации «Безопасная столица» в минувший понедельник начали проводить рейды по выявлению нелегальной пиротехники в столице. Об этом рассказали в пресс-службе московской мэрии.

По данным пресс-службы, проверки пройдут в магазинах, палатках и прочих местах, которые продают пиротехнику.

Сотрудники ведомств обращают внимание на выполнение магазинами правил хранения пиротехники и противопожарной безопасности, сообщает «Вечерняя Москва».

В ходе проверок сотрудники МЧС и правоохранительных органов напомнят администрации и продавцам требования пожарной безопасности при продаже пиротехники.

На сегодняшний день столичное управление МЧС совместно с другими компетентными органами создает список площадок, на которых в 2017 году разрешат использование пиротехники. В минувшем году подобных площадок было чуть больше 100.