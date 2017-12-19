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Общество
Рейды по обнаружению контрафактной пиротехники начались в Москве
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    Рейды по обнаружению контрафактной пиротехники начались в Москве

    9:32  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:32  19 Декабря 2017
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    Рейды по обнаружению контрафактной пиротехники начались в Москве

    Москва, 10 декабря. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций совместно с полицией и активистами общественной организации «Безопасная столица» в минувший понедельник начали проводить рейды по выявлению нелегальной пиротехники в столице. Об этом рассказали в пресс-службе московской мэрии. 

    По данным пресс-службы, проверки пройдут в магазинах, палатках и прочих местах, которые продают пиротехнику.

    Сотрудники ведомств обращают внимание на выполнение магазинами правил хранения пиротехники и противопожарной безопасности, сообщает «Вечерняя Москва».

    Рейды по обнаружению контрафактной пиротехники начались в Москве

    В ходе проверок сотрудники МЧС и правоохранительных органов напомнят администрации и продавцам требования пожарной безопасности при продаже пиротехники. 

    На сегодняшний день столичное управление МЧС совместно с другими компетентными органами создает список площадок, на которых в 2017 году разрешат использование пиротехники. В минувшем году подобных площадок было чуть больше 100.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #мчс #пиротехника
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