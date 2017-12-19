Петербуржцы смогут проголосовать на выборах-2018 там, где им удобнее

Санкт-Петербург, 19 декабря. Почти 2 тысячи стационарных и 138 временных избирательных участков откроются в Петербурге к выборам президента РФ в 2018 году.

Как рассказал председатель городской избирательной комиссии Виктор Панкевич, полномочия по проведению выборов будут возложены на 30 территориальных избирательных комиссий, где будут работать 300 человек, и 1880 участковых, в состав которых войдут 21,1 тыс. человек.

Также будут созданы временные участки: 90 — на судах, находящихся в день голосования в плавании и полярных станциях, 48 — в местах временного пребывания (следственных изоляторах, в медицинских учреждениях, в аэропортах и вокзалах, и один участок для лиц без определенного места жительства). Создание участков на предприятиях с непрерывным циклом не планируется.

Главное новшество 2018 года — голосование по месту нахождения взамен открепительных удостоверений. Теперь избиратель сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Панкевич также рассказал, что все стационарные участки для голосования будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а также будет увеличено число комплексов обработки бюллетеней (КОИБ).