Движение по Морской набережной в Петербурге ограничат до марта

Санкт-Петербург, 19 декабря. В Петербурге вводятся новые ограничения движения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ по прокладке электрокабеля до 1 марта 2018 года ограничено движение транспорта по Морской набережной от Адмиральского проезда до Флагманской улицы.

Также до 29 декабря нельзя будет проехать по проспекту Елизарова от улицы Бабушкина до Обуховской Обороны. На местности пройдут работы по прокладке газопровода.