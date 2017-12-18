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Россия
Власти Петербурга просят Центробанк не изымать из оборота 50 рублей
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    Власти Петербурга просят Центробанк не изымать из оборота 50 рублей

    19:02  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  18 Декабря 2017
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    Власти Петербурга просят Центробанк не изымать из оборота 50 рублей

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой сохранить купюру номиналом 50 рублей.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Центробанк нацелен максимально перевести россиян на расчеты по картам. Одной из таких мер может оказаться изъятие из оборота купюры номиналом 50 рублей. Напомним, на ней изображены достопримечательности Петербурга — Биржа, Ростральная колонна и скульптура в ее основании, а также Петропавловский собор.

    Власти Северной столицы обеспокоены такой информацией. В связи с этим депутат Заксобрания обратился к Набиуллиной.

    «Санкт-Петербург — второй по величине город в России, имеет статус города федерального значения, — цитирует Цивилева «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». — И как культурная и морская столица Российской Федерации, один из исторических, политических и экономических центров Европы, должен сохранить свое место на банкнотах Банка России».

    Власти Петербурга просят Центробанк не изымать из оборота 50 рублей

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #центробанк #заксобрание #купюра #50 рублей #оборот
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