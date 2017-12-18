Власти Петербурга просят Центробанк не изымать из оборота 50 рублей

Санкт-Петербург, 18 декабря. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой сохранить купюру номиналом 50 рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Центробанк нацелен максимально перевести россиян на расчеты по картам. Одной из таких мер может оказаться изъятие из оборота купюры номиналом 50 рублей. Напомним, на ней изображены достопримечательности Петербурга — Биржа, Ростральная колонна и скульптура в ее основании, а также Петропавловский собор.

Власти Северной столицы обеспокоены такой информацией. В связи с этим депутат Заксобрания обратился к Набиуллиной.