Грабитель с баллончиком отобрал у петербурженки сумку с 200 тысячами рублей

Санкт-Петербург, 18 декабря. Неизвестный напал на женщину и распылил ей в лицо жидкость перцового баллона в парадной дома во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно, нападение произошло накануне днем. Так, 32-летняя уроженка Молдовы обратилась в полицию. По ее словам, злоумышленник подкараулил ее в парадной жилого дома на Бухарестской улице и распылил в лицо газ из баллончика. Далее он отобрал у нее сумочку с документами и денежными средствами в размере 211 тысяч рублей.

В настоящее время ведется розыск преступника, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что двое неизвестных развратили петербургскую восьмиклассницу в мужском туалете и отобрали у нее деньги.