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Грабитель с баллончиком отобрал у петербурженки сумку с 200 тысячами рублей
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    Грабитель с баллончиком отобрал у петербурженки сумку с 200 тысячами рублей

    11:27  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:28  18 Декабря 2017
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    Грабитель с баллончиком отобрал у петербурженки сумку с 200 тысячами рублей

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Неизвестный напал на женщину и распылил ей в лицо жидкость перцового баллона в парадной дома во Фрунзенском районе Петербурга.

    Как стало известно, нападение произошло накануне днем. Так, 32-летняя уроженка Молдовы обратилась в полицию. По ее словам, злоумышленник подкараулил ее в парадной жилого дома на Бухарестской улице и распылил в лицо газ из баллончика. Далее он отобрал у нее сумочку с документами и денежными средствами в размере 211 тысяч рублей.

    В настоящее время ведется розыск преступника, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Комсомольская правда — Петербург». 

    Напомним, ранее сообщалось, что двое неизвестных развратили петербургскую восьмиклассницу в мужском туалете и отобрали у нее деньги

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #ограбление
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