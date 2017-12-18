Пьяный водитель сбил четырех пешеходов в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Житель Петербурга устроил два ДТП в один день. Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря.

Первая авария произошла у дома 38 по Заневскому проспекту. Как стало известно изданию «Политэксперт», 36-летний водитель автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд сразу на четырех человек. С места происшествия он скрылся. Второе ДТП произошло на проспекте Косыгина, где горе-водитель врезался в дорожное ограждение. Здесь сотрудники полиции его и задержали.

Выяснилось, что мужчина был пьян. Результаты медицинской экспертизы показали 0,713 промиле в крови. Кроме того, ранее у него отобрали права.