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Пьяный водитель сбил четырех пешеходов в Петербурге
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    Пьяный водитель сбил четырех пешеходов в Петербурге

    10:08  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:09  18 Декабря 2017
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    Пьяный водитель сбил четырех пешеходов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Житель Петербурга устроил два ДТП в один день. Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря.

    Первая авария произошла у дома 38 по Заневскому проспекту. Как стало известно изданию «Политэксперт», 36-летний водитель автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд сразу на четырех человек. С места происшествия он скрылся. Второе ДТП произошло на проспекте Косыгина, где горе-водитель врезался в дорожное ограждение. Здесь сотрудники полиции его и задержали.

    Выяснилось, что мужчина был пьян. Результаты медицинской экспертизы показали 0,713 промиле в крови. Кроме того, ранее у него отобрали права.

    Автор: Дима Оленин
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    #дтп #петербург
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