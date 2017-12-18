Двое неизвестных развратили восьмиклассницу в мужском туалете в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Двое неизвестных развратили петербургскую восьмиклассницу в мужском туалете и отобрали у девочки деньги.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 15.55 в полицию обратилась женщина 1978 года рождения с заявлением о том, что 16 декабря примерно в 13.00 возле школы, расположенной в Ломоносове, двое неизвестных, угрожая физической расправой ее дочери 2003 года рождения, силой заставили ее зайти в мужской туалет, где совершили в отношении нее развратные действия.

Затем злоумышленники украли у школьницы 540 рублей и скрылись с места происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.