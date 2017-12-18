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Двое неизвестных развратили восьмиклассницу в мужском туалете в Петербурге
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    Двое неизвестных развратили восьмиклассницу в мужском туалете в Петербурге

    10:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  18 Декабря 2017
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    Двое неизвестных развратили восьмиклассницу в мужском туалете в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Двое неизвестных развратили петербургскую восьмиклассницу в мужском туалете и отобрали у девочки деньги. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшее воскресенье в 15.55 в полицию обратилась женщина 1978 года рождения с заявлением о том, что 16 декабря примерно в 13.00 возле школы, расположенной в Ломоносове, двое неизвестных, угрожая физической расправой ее дочери 2003 года рождения, силой заставили ее зайти в мужской туалет, где совершили в отношении нее развратные действия.

    Двое неизвестных развратили восьмиклассницу в мужском туалете в Петербурге

    Затем злоумышленники украли у школьницы 540 рублей и скрылись с места происшествия. 

    В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. 

    Автор: Дана Балан
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    #ленобласть #петербург #полиция
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