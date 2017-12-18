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Полный перевод книги о житии святых презентовали в Петербурге
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    Полный перевод книги о житии святых презентовали в Петербурге

    8:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 8:32  18 Декабря 2017
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    Полный перевод книги о житии святых презентовали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Полный русский перевод средневековой книги «Золотая легенда» впервые презентовали в ходе четвертой Санкт-Петербургской выставки исторической литературы. Об этом рассказал генеральный директор Францисканского издательства Николай Дубинин.

    По его словам, в книгу на латинском языке включены христианские легенды и жития святых. Она оказала существенное влияние на развитие европейской культуры, уточнил он.

    Как отметил Дубинин, двухтомное собрание проиллюстрировано картинками из средневековых книг, пишет «Инфореактор»

    Он также подчеркнул, что книга писалась для верующих, но она будет интересна другим людям.

    «Мы поставили категорию «12+», но на итальянском и французском языках издаются сборники рассказов по «Золотой легенде», адаптированные для детей», — заявил он.

    Напомним, 4-я выставка исторической литературы проходила в Северной столице с 14 по 17 декабря.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #книги #ярмарка
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