Новая неделя в Петербурге начнется с гололедицы

Санкт-Петербург, 17 декабря. В ближайшие несколько дней в Петербурге ожидаются переменная облачность и гололед. Таким данными в воскресенье поделились эксперты Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГУ).

Согласно предварительной информации, температура воздуха 18 декабря в городе составит от 0 до -2 градусов. Однако уже 19–20 декабря может похолодать до -6 градусов.

«Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица», — отметили представители петербургского управления МЧС России.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве был установлен очередной погодный рекорд.