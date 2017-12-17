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Россия
Новая неделя в Петербурге начнется с гололедицы
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    Новая неделя в Петербурге начнется с гололедицы

    21:28  17 Декабря 2017  /обновлено: 21:28  17 Декабря 2017
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    Новая неделя в Петербурге начнется с гололедицы

    Санкт-Петербург, 17 декабря. В ближайшие несколько дней в Петербурге ожидаются переменная облачность и гололед. Таким данными в воскресенье поделились эксперты Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГУ).

    Согласно предварительной информации, температура воздуха 18 декабря в городе составит от 0 до -2 градусов. Однако уже 19–20 декабря может похолодать до -6 градусов.

    «Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица», — отметили представители петербургского управления МЧС России.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Москве был установлен очередной погодный рекорд.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #петербург
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