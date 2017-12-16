ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Один из крупнейших торговых центров Петербурга «Галерея» был эвакуирован в субботу из-за угрозы взрыва. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Как сообщает корреспондент ФАН, эвакуация началась со звукового оповещения. Примерно в 20.00 к торговому центру прибыли специалисты-взрывотехники «Росгвардии».

Ранее сообщалось об эвакуации торгового центра «Мега Дыбенко» из-за бесхозного предмета. По этой же причине был эвакуирован ТЦ «Сенная».

Напомним, что осенью по России прокатилась волна ложных звонков о минировании. Из-за действий телефонных террористов правоохранительным органам приходиться эвакуировать крупные транспортные и торговые объекты.