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Общество
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Общество
ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге
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    ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

    21:32  16 Декабря 2017  /обновлено: 21:41  16 Декабря 2017
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    ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 декабря. Один из крупнейших торговых центров Петербурга «Галерея» был эвакуирован в субботу из-за угрозы взрыва. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

    Как сообщает корреспондент ФАН, эвакуация началась со звукового оповещения. Примерно в 20.00 к торговому центру прибыли специалисты-взрывотехники «Росгвардии».

    ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

    Ранее сообщалось об эвакуации торгового центра «Мега Дыбенко» из-за бесхозного предмета. По этой же причине был эвакуирован ТЦ «Сенная».

    Напомним, что осенью по России прокатилась волна ложных звонков о минировании. Из-за действий телефонных террористов правоохранительным органам приходиться эвакуировать крупные транспортные и торговые объекты.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #видео #эвакуация #галерея
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