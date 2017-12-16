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Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга
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    Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

    19:48  16 Декабря 2017  /обновлено: 20:10  16 Декабря 2017
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    Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 16 декабря. Сотрудники экстренных служб объявили о полной эвакуации торгово-развлекательного центра «Галерея».

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что на данный момент еще не все посетители покинули торгово-развлекательный центр «Галерея», эвакуация продолжается, однако паники не наблюдается. Все ведут себя спокойно.

    Корреспондент отмечает, что площадка перед входом в центр со стороны площади Восстания оцеплена работниками службы безопасности «Галереи».

    Ранее ФАН сообщил, что посетители Петербургского торгового центра «Мега Дыбенко» были эвакуированы из-за сообщения об обнаружении бесхозного предмета, днем раньше по этой же причине был эвакуирован центр «Сенная»

    Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

     

    Автор: Евгения Исаева
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    #санкт-петербург #эвакуация #спецслужбы #галерея
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