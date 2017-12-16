Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сотрудники экстренных служб объявили о полной эвакуации торгово-развлекательного центра «Галерея».

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что на данный момент еще не все посетители покинули торгово-развлекательный центр «Галерея», эвакуация продолжается, однако паники не наблюдается. Все ведут себя спокойно.

Корреспондент отмечает, что площадка перед входом в центр со стороны площади Восстания оцеплена работниками службы безопасности «Галереи».

Ранее ФАН сообщил, что посетители Петербургского торгового центра «Мега Дыбенко» были эвакуированы из-за сообщения об обнаружении бесхозного предмета, днем раньше по этой же причине был эвакуирован центр «Сенная»