Фигурант дела о контрабанде элитного алкоголя найден мертвым под Петербургом

Санкт-Петербург, 16 декабря. Петербургский бизнесмен Илья Пичко, который является фигурантом по делу миллиардера Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя, был убит в Ленинградской области.

Как сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник, тело предпринимателя было найдено в поселке Ильичево 15 декабря. В убийстве подозревается сборщик мебели, у которого был с Пичко конфликт в связи с непогашенной со стороны бизнесмена оплатой за работу. На допросе он заявил, что предприниматель оказался недоволен работой и отказался платить.

Напомним, что в начале декабря Басманный суд Москвы начал рассматривать дело, возбужденное в отношении миллиардера Дмитрия Михальченко, а также его партнеров — Бориса Коревского, Алексея Мищенко и Ильи Пичко. Все они подозреваются в незаконной поставке 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя, которые были замаскированы под строительные материалы. Пичко признал свою вину и заявил о готовности дать показания.