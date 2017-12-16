Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Режим КТО введен в Дагестане в связи с поиском боевиков
Происшествия
Фигурант дела о контрабанде элитного алкоголя найден мертвым под Петербургом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Фигурант дела о контрабанде элитного алкоголя найден мертвым под Петербургом

    16:13  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  16 Декабря 2017
    49

    Фигурант дела о контрабанде элитного алкоголя найден мертвым под Петербургом

    Санкт-Петербург, 16 декабря. Петербургский бизнесмен Илья Пичко, который является фигурантом по делу миллиардера Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя, был убит в Ленинградской области.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник, тело предпринимателя было найдено в поселке Ильичево 15 декабря. В убийстве подозревается сборщик мебели, у которого был с Пичко конфликт в связи с непогашенной со стороны бизнесмена оплатой за работу. На допросе он заявил, что предприниматель оказался недоволен работой и отказался платить. 

    Напомним, что в начале декабря Басманный суд Москвы начал рассматривать дело, возбужденное в отношении миллиардера Дмитрия Михальченко, а также его партнеров — Бориса Коревского, Алексея Мищенко и Ильи Пичко. Все они подозреваются в незаконной поставке 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя, которые были замаскированы под строительные материалы. Пичко признал свою вину и заявил о готовности дать показания.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #петербург #бизнесмен #пичко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть