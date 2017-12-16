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Выпишите мне штраф: водитель спорткара выложил видео дрифта возле Исаакия
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    Выпишите мне штраф: водитель спорткара выложил видео дрифта возле Исаакия

    16:23  16 Декабря 2017  /обновлено: 16:23  16 Декабря 2017
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    Выпишите мне штраф: водитель спорткара выложил видео дрифта возле Исаакия

    Санкт-Петербург, 16 декабря. В Интернете опубликовано видео дрифтующего спорткара возле Исаакиевского собора.

    Владелец спорткара выложил в Instagram видеозапись, на которой дорогостоящий автомобиль рассекает по дорогам города, уходя в крутые повороты. Одной из площадок для дрифта оказалась и площадь возле Исааакиевского собора. На ролике также можно увидеть, как другие участники дорожного движения в центре Петербурга сторонятся непредсказуемого водителя.

    «Ну давайте, напишите в прессе, выпишите мне штраф!» — прокомментировал свой пост автор видео.

    На данный момент правоохранительные органы Северной столицы ведут поиск лихача, устанавливается его личность. Проводится проверка, констатировали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Ленинградской области.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #видео #исаакиевский собор #спорткар #дрифт
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