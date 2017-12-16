Выпишите мне штраф: водитель спорткара выложил видео дрифта возле Исаакия

Санкт-Петербург, 16 декабря. В Интернете опубликовано видео дрифтующего спорткара возле Исаакиевского собора.

Владелец спорткара выложил в Instagram видеозапись, на которой дорогостоящий автомобиль рассекает по дорогам города, уходя в крутые повороты. Одной из площадок для дрифта оказалась и площадь возле Исааакиевского собора. На ролике также можно увидеть, как другие участники дорожного движения в центре Петербурга сторонятся непредсказуемого водителя.

«Ну давайте, напишите в прессе, выпишите мне штраф!» — прокомментировал свой пост автор видео.

На данный момент правоохранительные органы Северной столицы ведут поиск лихача, устанавливается его личность. Проводится проверка, констатировали в пресс-службе главного управления МВД РФ по Ленинградской области.