Пьяный иностранец застрелил младшего брата в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Пьяный иностранец во время ссоры застрелил младшего брата в Петербурге, сообщили источники в правоохранительных органах города.

Трагедия произошла накануне, 15 декабря, в доме по Тележной улице. 48-летний мужчина расписал спиртное с своим 31-летний братом. Во время общения родственники не сошлись мнениями и поссорились.

Старший брат решил преподнести урок младшему и достал ружье. Раздался выстрел: младший брат погиб на месте.

Мужчина, который, по некоторым данным, был иностранцем, сразу признался в своей вине. На данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело.