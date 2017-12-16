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Пьяный иностранец застрелил младшего брата в Петербурге
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    Пьяный иностранец застрелил младшего брата в Петербурге

    13:00  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:00  16 Декабря 2017
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    Пьяный иностранец застрелил младшего брата в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 декабря. Пьяный иностранец во время ссоры застрелил младшего брата в Петербурге, сообщили источники в правоохранительных органах города.

    Трагедия произошла накануне, 15 декабря, в доме по Тележной улице. 48-летний мужчина расписал спиртное с своим 31-летний братом. Во время общения родственники не сошлись мнениями и поссорились.

    Старший брат решил преподнести урок младшему и достал ружье. Раздался выстрел: младший брат погиб на месте.

    Пьяный иностранец застрелил младшего брата в Петербурге

    Мужчина, который, по некоторым данным, был иностранцем, сразу признался в своей вине. На данный момент он задержан. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #убийство #петербург #ружье #брат #иностранец
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