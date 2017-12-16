Задержанный в Петербурге сторонник ИГ рассказал, что собирались взорвать боевики

Санкт-Петербург, 16 декабря. Задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Петербурге сторонник террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) рассказал подробности готовившейся атаки.

Семь сторонников ИГ1 были задержаны в Северной столице в пятницу, 15 декабря.

«Я обирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — цитируют слова задержанного Евгения Ефимова «Известия».

Ефимов сообщил оперативникам, что теракт должен был состоятся в казанском соборе.

По данным ФСБ, боевики планировали провести атаку в субботу, 16 декабря. У задержанных изъяли большое количество взрывчатых веществ, компоненты СВУ, оружие и боеприпасы.

Выборгский районный суд Петербурга санкционировал арест Евгения Ефимова.

1 Организация запрещена на территории РФ.