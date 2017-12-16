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Задержанный в Петербурге сторонник ИГ рассказал, что собирались взорвать боевики
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    Задержанный в Петербурге сторонник ИГ рассказал, что собирались взорвать боевики

    0:27  16 Декабря 2017  /обновлено: 0:27  16 Декабря 2017
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    Задержанный в Петербурге сторонник ИГ рассказал, что собирались взорвать боевики

    Санкт-Петербург, 16 декабря. Задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Петербурге сторонник террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) рассказал подробности готовившейся атаки.

    Семь сторонников ИГ1 были задержаны в Северной столице в пятницу, 15 декабря. 

    «Я обирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — цитируют слова задержанного Евгения Ефимова «Известия».

    Ефимов сообщил оперативникам, что теракт должен был состоятся в казанском соборе.

    По данным ФСБ, боевики планировали провести атаку в субботу, 16 декабря. У задержанных изъяли большое количество взрывчатых веществ, компоненты СВУ, оружие и боеприпасы.

    Выборгский районный суд Петербурга санкционировал арест Евгения Ефимова.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #иг #теракт #петербург #исламскоегосударство
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