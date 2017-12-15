ФСБ показала видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракт в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовящих теракт в Петербурге.

Один из радикалов был задержан на улице, возле контейнера, в котором оперативники обнаружили компоненты для взрывного устройства. Им оказался молодой человек европейской внешности. Позже он признался на камеру в подготовке взрыва.

«Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам и прикрепить поражающие элементы», — отметил мужчина.

Еще несколько боевиков были задержаны в квартире. Там сотрудники ФСБ обнаружили автомат Калашникова АК-74 с патронами, компоненты для изготовления взрывного устройства и экстремистскую литературу исламского толка. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.