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Общество
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Общество
ФСБ показала видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракт в Петербурге
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    ФСБ показала видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракт в Петербурге

    18:39  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:39  15 Декабря 2017
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    ФСБ показала видео задержания боевиков ИГ, готовивших теракт в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели спецоперацию по задержанию группы боевиков, готовящих теракт в Петербурге.

    Один из радикалов был задержан на улице, возле контейнера, в котором оперативники обнаружили компоненты для взрывного устройства. Им оказался молодой человек европейской внешности. Позже он признался на камеру в подготовке взрыва.

    «Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был сделать взрывчатку и расфасовать ее по бутылкам и прикрепить поражающие элементы», — отметил мужчина.

    Еще несколько боевиков были задержаны в квартире. Там сотрудники ФСБ обнаружили автомат Калашникова АК-74 с патронами, компоненты для изготовления взрывного устройства и экстремистскую литературу исламского толка. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #иг #петербург #фсб #боевики #задержание
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