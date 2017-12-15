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Арестованный террорист признался в планах взорвать Казанский собор в Петербурге
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    Арестованный террорист признался в планах взорвать Казанский собор в Петербурге

    16:42  15 Декабря 2017  /обновлено: 16:42  15 Декабря 2017
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    Арестованный террорист признался в планах взорвать Казанский собор в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Житель Петербурга Евгений Ефимов, подозреваемый в незаконном изготовлении взрывчатки, находится в данный момент под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    В ходе заседания суда фигурант дела признался, что планировал устроить теракт в Казанском соборе.

    «Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство старшего следователя Следственной службы УФСБ России по СПб и Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

    В результате в отношении Ефимова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

    Отмечается, что арест петербуржца продлен до 13 февраля 2018 года.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Петербурге. 

    Автор: Дима Оленин
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    #теракт #петербург #казанский
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