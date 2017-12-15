Арестованный террорист признался в планах взорвать Казанский собор в Петербурге
Санкт-Петербург, 15 декабря. Житель Петербурга Евгений Ефимов, подозреваемый в незаконном изготовлении взрывчатки, находится в данный момент под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В ходе заседания суда фигурант дела признался, что планировал устроить теракт в Казанском соборе.
«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство старшего следователя Следственной службы УФСБ России по СПб и Ленинградской области», — отмечается в сообщении.
В результате в отношении Ефимова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».
Отмечается, что арест петербуржца продлен до 13 февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Петербурге.