Арестованный террорист признался в планах взорвать Казанский собор в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 декабря. Житель Петербурга Евгений Ефимов, подозреваемый в незаконном изготовлении взрывчатки, находится в данный момент под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В ходе заседания суда фигурант дела признался, что планировал устроить теракт в Казанском соборе.

«Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство старшего следователя Следственной службы УФСБ России по СПб и Ленинградской области», — отмечается в сообщении.

В результате в отношении Ефимова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Отмечается, что арест петербуржца продлен до 13 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Петербурге.